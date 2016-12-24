Глава Мордовии поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Республики Мордовия!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы всегда будете опорой государства и гарантом неукоснительного исполнения закона. Работников прокуратуры отличает высокий профессионализм, принципиальность и честность. Главное в вашей работе – приносить реальную помощь жителям, защищать их интересы во всех сферах.
Трудно переоценить вашу роль в противодействии коррупции, выявлении экономических преступлений и неправомерном расходовании бюджетных средств. Конструктивный диалог региональной, муниципальной власти и органов прокуратуры - залог выполнения важных социальных задач. Мы вместе стремимся к тому, чтобы повысить качество жизни в республике. Благодарю вас за плодотворное сотрудничество!
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во благо родной Мордовии и России!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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