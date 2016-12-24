Фольклорному ансамблю «Ару Лихтибря» из Левжи присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Прямая линия
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 января 2023 года звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено фольклорному ансамблю «Ару лихтибря» («Чистый родник»), который организован на базе обособленного подразделения «Левженский клуб».
Ансамбль «Ару лихтибря» является старейшим из сельских фольклорных коллективов. Он создан в 1962 году на базе Левженского сельского Дома культуры. Артисты сохраняют традиции мордовского творчества, занимаются популяризацией национального искусства, его самобытных традиций и обрядов. Заслуженную славу ансамблю принесло исполнение старинных мокшанских народных песен, обрядовых и фольклорных произведений.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца