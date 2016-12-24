Фольклорному ансамблю «Ару Лихтибря» из Левжи присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества»

Культура

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 10 января 2023 года звание «Заслуженный коллектив народного творчества» присвоено фольклорному ансамблю «Ару лихтибря» («Чистый родник»), который организован на базе обособленного подразделения «Левженский клуб».

Ансамбль «Ару лихтибря» является старейшим из сельских фольклорных коллективов. Он создан в 1962 году на базе Левженского сельского Дома культуры. Артисты сохраняют традиции мордовского творчества, занимаются популяризацией национального искусства, его самобытных традиций и обрядов. Заслуженную славу ансамблю принесло исполнение старинных мокшанских народных песен, обрядовых и фольклорных произведений.

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