В Саранске в двух автобусах оборудовали пункты обогрева для всех желающих

Наш город

Как сообщает городская Администрация, в столице Мордовии в двух автобусах оборудованы пункты обогрева для жителей.

Замерзающие прохожие и просто все желающие могут согреться и попить чай в пунктах по следующим адресам:

- ул. Веселовского, 62А (Рынок «Ринг») автобус с номером 725

- по ул. Демократическая (за ТЦ Рио) автобус с номером 770

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