В Саранске в двух автобусах оборудовали пункты обогрева для всех желающих

Как сообщает городская Администрация, в столице Мордовии в двух автобусах оборудованы пункты обогрева для жителей.



Замерзающие прохожие и просто все желающие могут согреться и попить чай в пунктах по следующим адресам:



- ул. Веселовского, 62А (Рынок «Ринг») автобус с номером 725



- по ул. Демократическая (за ТЦ Рио) автобус с номером 770