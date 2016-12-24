Артём Здунов провел заседание оперативного штаба

Итоги реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации в период новогодних праздников обсудили 9 января в Доме Республики на заседании оперштаба - его провел Глава Мордовии Артём Здунов.



Первые дни нового года принесли в республику неблагоприятные погодные условия в виде усиления ветра, налипания мокрого снега, гололедицы. На объектах ЖКХ было зафиксировано 23 аварийных ситуации, все они были оперативно устранены. Чрезвычайных ситуаций на территории региона не было. Хотя без человеческих жертв все же не обошлось - несколько человек погибли в ДТП и на пожаре.



Председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов доложил о произошедшей 5 января на станции Красный Узел в Ромодановском районе эвакуации пассажиров поезда Томск-Адлер из-за сообщения о минировании. Из вагонов было эвакуировано около 500 пассажиров, в том числе 140 детей, их оперативно разместили в здании местной школы, предоставили горячий чай и сухпаек. Эвакуацию обеспечивал глава Ромодановского района Сергей Ведяшкин. На место стоянки поезда незамедлительно прибыли полицейские и кинологи. Состав был полностью обследован, подозрительных предметов не обнаружили. После проведенных мероприятий поезд продолжил движение.



На заседании штаба обсудили вопросы взаимодействия оперативных служб при возникновении подобных внештатных ситуаций. В том числе речь шла об усилении кинологической службы МВД республики.



По информации МВД по РМ, в целях охраны общественного порядка в праздничные дни была увеличена плотность нарядов патрульно-постовой службы. Пресечено два несанкционированных запуска беспилотных летательных аппаратов, полеты которых Указом Главы Мордовии запрещены на территории региона. Задержанные правонарушители оказались гостями республики, они не знали о действующем запрете. В этой связи Глава Мордовии дал поручение проводить информирование прибывающих в регион людей на вокзалах и в гостиницах.



Также на заседании штаба рассмотрели вопросы усиления антитеррористической защищенности особо важных объектов и проведения профилактических мероприятий по соблюдению требований пожарной безопасности в торговых центрах и местах массового пребывания людей.