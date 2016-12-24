В Саранске почти на год перекроют улицу Мичурина

По информации городской Администрации, в столице Мордовии с 10 января по 1 октября 2023 года на отдельных участках улицы Мичурина будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств. Это обусловлено выполнением второго этапа строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска.

В результате, с 10 часов 10 января до 24 часов 1 октября 2023 года ограничивается движение и исключается стоянка транспортных средств на следующих участках:



- на ул. Мичурина от ул. Маринина до ул. Николаева

- на ул. Мичурина от ул. Николаева до ул. Крестьянской

- на ул. Мичурина от ул. Крестьянской до ул. Тельмана

- на ул. Мичурина от ул. Тельмана до ул. Титова

- на ул. Мичурина от ул. Титова до ул. Филатова



Исключения составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованная в выполнении строительно-монтажных работ техника.



