В Саранске почти на год перекроют улицу Мичурина

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По информации городской Администрации, в столице Мордовии с 10 января по 1 октября 2023 года на отдельных участках улицы Мичурина будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств. Это обусловлено выполнением второго этапа строительно-монтажных работ при реконструкции канализационных сетей Юго-Западной части Саранска.

В результате, с 10 часов 10 января до 24 часов 1 октября 2023 года ограничивается движение и исключается стоянка транспортных средств  на следующих участках:

- на ул. Мичурина от ул. Маринина до ул. Николаева
- на ул. Мичурина от ул. Николаева до ул. Крестьянской
- на ул. Мичурина от ул. Крестьянской до ул. Тельмана
- на ул. Мичурина от ул. Тельмана до ул. Титова
- на ул. Мичурина от ул. Титова до ул. Филатова

Исключения составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованная в выполнении строительно-монтажных работ техника.

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