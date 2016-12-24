В Краснослободске после капитального ремонта открылась поликлиника

В поликлинике Краснослободской районной больницы завершили капитальный ремонт. Оценить работу строителей приехал Глава Мордовии Артём Здунов. Жители Краснослободска рассказали, что о ремонте здания просили давно, потому что в поликлинике протекала крыша, были проблемы с инженерными сетями - и медицинскому персоналу, и пациентам это доставляло большие неудобства.



Средства на ремонт здания были выделены только в прошлом году, общая стоимость работ составила почти 80 млн. рублей. Строители заменили кровлю, сети водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, вентиляции, полностью обновили внутреннюю отделку, установили современную противопожарную и охранную системы. Теперь поликлиника соответствует всем требованиям и стандартам оказания медицинской помощи, здесь созданы все условия для комфортной работы медиков и нахождения пациентов.



«Мы очень рады, что нам отремонтировали поликлинику. Все-таки в 21 веке живем. Это медицинское учреждение, здесь все должно быть хорошо, - рассказала жительница Краснослободска Наталья Касаткина. - Детское отделение поликлиники стало таким уютным, малышам очень здесь нравится. У меня двое детей, и такие перемены радуют».



Как рассказал Главе республики главный врач Краснослободской районной больницы Валерий Киршев, ремонт шел чуть больше года, но теперь здание получило новую жизнь. «Спасибо вам, Артём Алексеевич, за поддержку нашего лечебного учреждения», - сказал он.



Глава Мордовии побеседовал с медицинскими работниками и пациентами, которые пришли на прием, осмотрел лечебные кабинеты, в том числе кабинет офтальмолога и кабинет УЗИ. Новое оборудование, которое здесь установлено, позволяет проводить качественную диагностику и не отправлять пациентов в Саранск.



«Это главное - что оснащение на самом высоком уровне, - сказал Артём Здунов. - Десять лет назад такого, конечно, еще не было. Благодаря нацпроекту, который реализуется по поручению нашего Президента Владимира Владимировича Путина, в районных больницах появляется оборудование, которое позволяет людям для диагностики не ездить куда-то, а делать это прямо здесь. Обновленная поликлиника будет служить людям долгие годы».



«В этом году по проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Краснослободской больнице установлен новый компьютерный томограф, теперь их здесь два - в рамках оказания медпомощи по инсультам и инфарктам прикрепленное население составляет 150 тысяч человек – это 7 районов, начиная с запада до Краснослободска, - рассказал министр здравоохранения РМ Олег Маркин. - Здесь основная задача – выявить острую сердечно-сосудистую патологию, стабилизировать состояние пациента и в случае необходимости оказания высокотехнологичной помощи отправлять уже в Саранск».



Что касается модернизации первичного звена, программа рассчитана до 2025 года. В текущем году в Мордовии завершен капремонт трех поликлиник: в Кочкуровском и Краснослободском районах и детской поликлиники № 2 в Саранске. В 2023 году завершится ремонт поликлиник в Рузаевке и Комсомольском, готовится ПСД для капремонта еще 10 поликлиник в Саранске и районах республики.