В Саранске опубликована программа праздничных новогодних мероприятий

31 декабря 2022 года

Советская площадь

15:00-20:30 «Сувенир-2023»

Новогодняя ярмарка и маркеты выходного дня.

16:00-16:30 «Новый год у ворот»

Состязательно-развлекательная программа для активного семейного отдыха

16:30-20:00 «Zдравствуй, Новый 2023 год»

Благотворительный концерт деятелей культуры и искусства Республики Мордовия и городского округа Саранск

- Народный фольклорный ансамбль «Мерема»

- Вокальный квартет «Престиж»

- Народный театр песни «Отрада»

- Народная вокальная студия «Республика»

- Народный ансамбль песни «Млада»

- Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина»

- Ансамбль казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй»

- Театр песни «Росичи»

20:00-20:30 «С Новым годом! С Новым счастьем!»

Музыкальная аудиооткрытка

Микрорайоны города

Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район), площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район), площадь по ул. Гожувская (Октябрьский район)

17:00 -18:00 «Папа, мама, елка, я – новогодняя семья»

Состязательно- развлекательная программа для активного семейного отдыха

18:00 – 19:00 «Музыка Нового года»

Концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск

19:00 – 20:00 «С Новым годом! С Новым счастьем!»

Музыкальная аудиооткрытка