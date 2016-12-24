В Саранске опубликована программа праздничных новогодних мероприятий

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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
31 декабря 2022 года
Советская площадь
15:00-20:30 «Сувенир-2023»
Новогодняя ярмарка и маркеты выходного дня.
16:00-16:30 «Новый год у ворот»
Состязательно-развлекательная программа для активного семейного отдыха
16:30-20:00 «Zдравствуй, Новый 2023 год»
Благотворительный концерт деятелей культуры и искусства Республики Мордовия и городского округа Саранск
- Народный фольклорный ансамбль «Мерема»
- Вокальный квартет «Престиж»
- Народный театр песни «Отрада»
- Народная вокальная студия «Республика»
- Народный ансамбль песни «Млада»
- Мордовский государственный ансамбль песни и танца «Умарина»
- Ансамбль казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй»
- Театр песни «Росичи»
20:00-20:30 «С Новым годом! С Новым счастьем!»
Музыкальная аудиооткрытка
Микрорайоны города
Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район), площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район), площадь по ул. Гожувская (Октябрьский район)
17:00 -18:00 «Папа, мама, елка, я – новогодняя семья»
Состязательно- развлекательная программа для активного семейного отдыха
18:00 – 19:00 «Музыка Нового года»
Концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск
19:00 – 20:00 «С Новым годом! С Новым счастьем!»
Музыкальная аудиооткрытка
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В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
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