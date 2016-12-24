В Саранске опубликована программа праздничных новогодних мероприятий

Наш город

31 декабря 2022 года

Советская площадь

15:00-20:30 «Сувенир-2023»

Новогодняя ярмарка и маркеты выходного дня.

16:00-16:30 «Новый год у ворот»

Состязательно-развлекательная программа для активного семейного отдыха

16:30-20:00 «Zдравствуй, Новый 2023 год»

Благотворительный концерт деятелей культуры и искусства Республики Мордовия и городского округа Саранск

                 - Народный фольклорный ансамбль «Мерема»

                 - Вокальный квартет «Престиж»

                 - Народный театр песни «Отрада»

                 - Народная вокальная студия «Республика»

                 - Народный ансамбль песни «Млада»

                  - Мордовский государственный ансамбль песни и танца  «Умарина» 

                  - Ансамбль казачьей песни и пляски им. С.Балабана «Разгуляй»

                  - Театр песни «Росичи»

20:00-20:30  «С Новым годом! С Новым счастьем!»

Музыкальная  аудиооткрытка

Микрорайоны города

Площадь по ул. М. Расковой (Ленинский район), площадь по ул. Коваленко (Пролетарский район), площадь по ул. Гожувская (Октябрьский район)

17:00 -18:00  «Папа, мама, елка, я – новогодняя семья»

Состязательно- развлекательная программа для активного семейного отдыха

18:00 – 19:00 «Музыка Нового года»

Концерт с участием творческих  коллективов городского округа Саранск

19:00 – 20:00 «С Новым годом! С Новым счастьем!»  

Музыкальная аудиооткрытка

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