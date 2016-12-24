В Доме Республики обсудили развитие республиканского краеведческого музея имени И.Д. Воронина

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с директором Мордовского республиканского объединенного краеведческого музея имени И.Д. Воронина Дмитрием Фроловым, назначение которого состоялось сегодня. Обсуждались вопросы развития музея, ведения научной и выставочной деятельности.



Мордовский краеведческий музей имеет богатейшие коллекции: в фондах хранятся редкие предметы старого быта, оружие, собрана полная информация об истории Саранска с момента его основания и основных достопримечательностях и артефактах, сохранившихся до наших дней.



Дмитрий Фролов рассказал, что ежегодно в музее проводится более 2500 экскурсий, 500 лекций и выставок, проходят научные конференции, городские и республиканские олимпиады по краеведению, издаются каталоги, книги, детская краеведческая литература. Большая работа проводится по сохранению культурного наследия региона.



В 2023 году музей отметит 105-летний юбилей, в рамках которого готовится целая серия выставок, посвященных истории Саранска и мордовской земли, православной культуре народа.



Руководитель Мордовии обратил внимание на то, что важно вовлекать большее количество молодых людей в проекты музея, в том числе совместных с российским обществом «Знание» и другими общественными организациями.



«Нужно активно взаимодействовать с новой молодежной организацией «Движение первых». Ими заявлено много направлений, в том числе по исторической памяти, общечеловеческим ценностям, патриотизму. Необходимо вовлекать большее число молодых людей в эту деятельность с помощью интересной проектной деятельности», - подчеркнул Артём Здунов.



Во встрече также приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова и министр культуры, нацполитики и архивного дела РМ Светлана Баулина.