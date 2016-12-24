Мэр Саранска ответил на вопросы граждан в прямом эфире

27 декабря в официальном паблике «Республики Мордовия» ВКонтакте на вопросы граждан отвечал Глава городского округа Саранск Игорь Асабин.



Одной из самых обсуждаемых тем стал гололед, который сковал улицы города. Мэр столицы Мордовии отметил, что работа по расчистке и обработке дорог и пешеходных зон ведется ежедневно в усиленном режиме. С гололедом начали бороться с помощью нового реагента «Бионорд», от которого лед тает быстрее. Также дороги и тротуары дополнительно обрабатываются песко-соляной смесью.



Игорь Асабин рассказал и о ремонте дороги по улице Фурманова. «Все работы завершены. Там было восстановлено около полутора километров дороги, установлены бордюры, пешеходные дорожки, организовано дополнительное освещение. В асфальтобетонную смесь были внесены специальные противоморозные добавки. Такая технология допускает проведение работ по асфальтированию при температуре окружающего воздуха до -10 градусов. Из-за погодных условий было невозможно нанести разметку, но эта проблема сейчас решена», - отметил мэр Саранска. Он также добавил, что в следующем году будут сделаны и прилегающие дороги.



Была затронута проблема с городским транспортом, интервал движения которого создает неудобства для горожан. Игорь Асабин сообщил, что в ближайшие дни республика получит 35 автобусов нового поколения, среднего класса ПАЗ «Вектор Next», которые предусматривают возможность перевозки и маломобильных пассажиров. Они будут оборудованы стационарными терминалами для безналичной оплаты, медиапанелями, датчиками пассажиропотока, навигационными терминалами, видеокамерами. Новый транспорт выйдет на дороги после новогодних праздников.



Горожане также задавили вопросы, касающиеся зимних развлечений. Игорь Асабин напомнил, что в Саранске организовано 19 катков и 17 лыжных баз, а снежные горки будут благоустроены при достаточном скоплении снега. Он попросил граждан соблюдать меры предосторожности и не кататься со склонов, которые для этого не предназначены.



Во время прямого эфира поступило больше 100 вопросов. Глава городского округа Саранск подчеркнул, что все они будут отработаны в ближайшее время.