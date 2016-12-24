Владимир Путин наградил руководителя Мордовиястата

Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Мордовия Ия Парамонова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ Президент России Владимир Путин подписал 22 декабря 2022 года.

Ия Вадимовна окончила экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности». Начала трудовую деятельность в органах государственной статистики в 1986 году. Мордовиястат возглавляет с 2009 года. За добросовестную работу награждена медалями Росстата, нагрудными знаками, Почетными Грамотами Республики Мордовия и Государственного Собрания РМ, Благодарственными письмами, ей присвоены звания «Почетный работник государственной статистики», «Заслуженный экономист Республики Мордовия».

«Мне хочется сказать огромное спасибо за признание моего труда. Для меня эта награда означает и то, что в свое время кто-то, наверное, свыше направил мои знания и стремления в правильное русло. Ведь статистика, работа с цифрами, несмотря на кажущуюся сухость и строгость, крайне интересна и востребована. Мы видим все то, что происходит в экономике и обществе. А самое главное, мы можем предоставить актуальную информацию для принятия грамотных управленческих решений, влияющих на качество нашей с вами жизни. А еще статистика – это, прежде всего, люди, мои коллеги. Я выросла в этом коллективе и знаю практически каждого. Отрадно, что ежегодно к нам приходит талантливая молодежь, хорошие специалисты, с кем легко и надежно работать. Я с уверенностью могу сказать, что я люблю свою работу, меня вдохновляют и мотивируют новые стоящие перед статистиками задачи. Я люблю Мордовию и рада, что своим трудом могу принести пользу родной республике и России!» - отметила Ия Парамонова.