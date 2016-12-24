Двадцать лет ожидания: мировые судьи Чамзинского района переехали в новое здание

«Это за что так Мордовию не любить?»
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В Мордовии продолжается работа по обеспечению помещениями судебных участков мировых судей. Напомним, эта задача поставлена Главой республики в Послании Госсобранию РМ.
Долгие двадцать лет мировые судьи, не имея собственных помещений, ютились где придется, работали практически на голове друг у друга. И вот в этом году впервые за много лет проблему сдвинули с мертвой точки. Вслед за Атяшевским, Ичалковским и Ковылкинским районами собственное здание получили мировые судьи Чамзинского района.
Глава Мордовии в ходе своей рабочей поездки по районам республики заехал в Чамзинку и убедился, что теперь мировое судейство размещено, как полагается - в соответствии с установленными требованиями. Вместе с министром юстиции республики Сергеем Конычевым, главой района Русланом Батеряковым и председателем Чамзинского районного суда Андреем Исаевым руководитель Мордовии осмотрел новый дом мировой юстиции, оценил условия отправления правосудия, поговорил с судьями. «Конечно, это небо и земля - то, как мы работали раньше и как будем работать сейчас», - подтвердила мировой судья Римма Уварова.
Председатель Чамзинского района Андрей Исаев поблагодарил Главу Мордовии за такой новогодний подарок. «У мировых судей огромный объем работ в плане судопроизводства. Но не только судьям, но и людям, которые обращаются в мировой суд, теперь будет удобно. Здание расположено в центре, рядом с почтой, то есть обеспечена социальная и транспортная доступность - это тоже очень важно», - отметил он.
Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что поддержка мирового судейства продолжится, так как это полномочия республики. «В этом году мы отработали несколько районов, в том числе Чамзинский. Раньше у мировых судей здесь было всего 60 «квадратов», а им нужно было в пять раз больше! Но теперь места хватит с лихвой. Мировые судьи работают с людьми, а значит, условия должны быть достойными. В следующем году еще несколько районов получат помещения для мировой юстиции», - сказал он.
В Послании Госсобранию РМ Глава Мордовии поставил перед Правительством задачу обеспечить аналогичные условия работы для мировых судей судебных участков Краснослободского, Рузаевского районов и Октябрьского района Саранска, а также провести капитальный ремонт здания, в котором размещены мировые судьи Лямбирского района.
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