В Саранске 31 декабря на отдельных участках дорог ограничат движение транспорта

В последний день уходящего года в столице Мордовии на отдельных участках дорог будет временно ограничено движение и стоянка транспортных средств. Об этом сообщает городская Администрация.

В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения в период подготовки и проведения мероприятий, посвященных встрече Нового года:



31 декабря с 8:00 до 23:00 временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:



- пр. Ленина на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Володарского на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Большевистской (нечетная сторона) на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Советской на участке от ул. Рабочей до ул. Володарского

- ул. М. Расковой на участке от ул. Ульянова до пр. 50 лет Октября (четная и нечетная стороны)

- ул. Попова на участке от ул. Серадзской до ул. М. Расковой

- ул. Миронова на участке от ул. Коваленко до ООО «Рынок - Данко» (ул. Миронова, 1А)

- на внутриквартальном проезде на участке от здания Администрации Октябрьского района городского округа Саранск (ул. Гожувская, 40) до здания МОУ «Лицей № 7» (пр. 70 лет Октября, 102)

- на внутриквартальном проезде на участке от магазина «Евроспар» по ул. Коваленко, 53А до ул. Миронова

- на парковках: по ул. Советской в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26), по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47А), по ул. Коваленко в районе площади по ул. Коваленко, по ул. Миронова в районе площади по ул. Коваленко и здания Пролетарского районного суда г. Саранска (ул. Коваленко, 47А).



Исключение составят транспортные средства, имеющие пропуск.



31 декабря с 15:00 до 23:00 временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети:



- ул. Демократической на участке от ул. Коммунистической до ул. Советской

- ул. Красноармейской на участке от ул. Саранской до ул. Кавказской

- ул. Большевистской на участке от ул. Советской до ул. Кавказской

- по автодороге на участке от перекрестка ул. Красноармейской и ул. Кавказской до дома № 34 по ул. Советской

- ул. Советской на участке от ул. Пролетарской до ул. Большевистской.



Исключение составят транспортные средства, имеющие пропуск.