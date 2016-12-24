Артём Здунов поставил задачи перед кабинетом министров Мордовии

Глава Мордовии Артём Здунов на очередном заседании Правительства Мордовии 26 декабря обозначил основные направления работы кабинета министров в предстоящем году. На ближайшей сессии Госсобрания РМ будет озвучен отчет о работе Правительства Мордовии.

«Предлагаю рассмотреть на сессии проблемные вопросы с перспективой их развития: перевод экономики на режим, связанный с проведением СВО, проблемы, связанные с реализацией нацпроектов, возврат финансовых долгов, дорожное строительство (в текущем году дорожный фонд республики удалось нарастить почти на 50% - это свыше 4 млрд рублей). Со стороны депутатского корпуса должны звучать вопросы и предложения – это здоровая дискуссия», - поставил задачу Глава Мордовии.

Было отмечено, что сложнейший вопрос – обеспечение жильем детей-сирот. Ряд шагов уже сделан в этом направлении – дополнительные меры соцподдержки прорабатываются в тесном взаимодействии с прокуратурой и депутатским корпусом. На эти цели планируется, в том числе, направлять средства, полученные в результате возврата долгов и наращивания доходов бюджета. Надежной базой этого процесса, в первую очередь, должны стать налоговые поступления от предпринимательского блока – количество бизнес-структур в республике выросло в этом году. Второе – это управление имуществом и инвентаризация неучтенного. Налог на имущество организаций – это деньги, которые в полном объеме поступают в бюджет республики.

«Настраиваю всех членов Правительства – доходы бюджета должны расти. Это позволит нам выполнять все социальные обязательства, решать вопросы, которые ставят перед нами жители Мордовии», - подчеркнул Артём Здунов.

Еще одной важной темой для обсуждения стал кадровый потенциал региона. Проведен внушительный анализ ситуации: сейчас в республике 8,5 тысячи вакансий, по многим из них уровень заработных плат довольно низкий. В промышленной сфере, транспорте, строительстве предлагается более существенная оплата труда. Вместе с тем, около 67 тысяч жителей республики работают вахтовым методом.

«Пока нет в этой сфере системного подхода, а это задача Правительства. Все эти люди нужны нашей экономике – это налоговые поступления в бюджет республики», - сказал Артём Здунов. Он поручил провести тщательный анализ тех, кто работает на временных работах за пределами региона, на предмет их квалификации, возможности получения дополнительной специализации. В конце января эта тема будет детально обсуждаться с кабинетом министров.

Глава Мордовии также поставил задачу по наращиванию участия Мордовии в программах госкорпораций – это вклад в рост экономики на предстоящие годы.

Остаются на контроле вопросы по деловому туризму: за каждым министром должно быть закреплено привлечение в регион мероприятий. «В этом году отлично отработали, я всех благодарю. Ко мне подходят представители гостиничного бизнеса, говорят «спасибо» за загруженность. Мест не было порой. Поэтому работу продолжаем – развивайте деловой туризм, проводите окружные, межрегиональные, ведомственные мероприятия, гостиницы и общепит должны работать по полной программе. У нас моря нет, но мероприятия делового туризма можем провести на самом высоком уровне», - подчеркнул Артём Здунов.

Руководитель региона особо отметил необходимость доработки с учетом веяний времени инвестиционной стратегии, принятой республикой. Было подчеркнуто, что предстоит сделать акцент на производство продукции оборонно-промышленного комплекса – такая задача поставлена Президентом России. Инвестстратегию кабмину поручено доработать до конца января, основной ее блок – это привлечение инвестиций в экономику Мордовии, взаимодействие с институтами развития, сопровождение промышленных и инвестиционных проектов. Артём Здунов поручил новому вице-премьеру Батыру Эмееву максимально активизировать процесс создания особой экономической зоны.

Задачи были поставлены перед каждым блоком Правительства. В частности, вице-премьеру Раисе Цыбизовой поручено взять на особый контроль вопросы развития саранского хлебозавода. Сейчас у предприятия имеется ряд проблем. «Хлеб – товар стратегический, нужно иметь его запасы. Мы не имеем права поднимать цену на хлеб – это что за Правительство такое будет?» - сказал Глава Мордовии.

Артём Здунов также заострил внимание на исполнении задач, поставленных в Послании Госсобранию РМ.