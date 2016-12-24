Движение автобусных маршрутов №3 и №27 по Ботевградскому мосту возобновлено

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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Как сообщила саранская мэрия, с 23 декабря автобусы №3 и №27 будут следовать по ранее утвержденной схеме движения через ул. Старопосадская – ул. Ботевградская.
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В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
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