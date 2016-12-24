Движение автобусных маршрутов №3 и №27 по Ботевградскому мосту возобновлено

Наш город

Как сообщила саранская мэрия, с 23 декабря автобусы №3 и №27 будут следовать по ранее утвержденной схеме движения через ул. Старопосадская – ул. Ботевградская.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
#МЫВМЕСТЕ 2022

Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме

Прямая линия

Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики

1
Заказать рекламу
1
1
1