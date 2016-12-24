Мэр Саранска Игорь Асабин вручил ключи от квартир детям-сиротам

Владельцами нового жилья в столице Мордовии стали еще пятеро детей-сирот. Ключи от квартир в преддверии новогодних праздников новоселам вручил мэр Саранска Игорь Асабин.



Как сообщает городская Администрация, всего в этом году было приобретено 20 жилых помещений у Мордовской ипотечной корпорации в двух многоквартирных домах. Жилье предоставлено детям-сиротам и лицам из их числа в порядке имеющейся очередности. Все жилые помещения имеют социальную отделку и площадь более 33 кв. метров.



«Поздравляю с новосельем. Очень рад, что 2023 год вы встретите в своих квартирах. Пусть новая жилплощадь обязательно станет для вас родным домом, в котором вы будете счастливы», – сказал градоначальник.