Мэр Саранска Игорь Асабин вручил ключи от квартир детям-сиротам

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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Владельцами нового жилья в столице Мордовии стали еще пятеро детей-сирот. Ключи от квартир в преддверии новогодних праздников новоселам вручил мэр Саранска Игорь Асабин.
Как сообщает городская Администрация, всего в этом году было приобретено 20 жилых помещений у Мордовской ипотечной корпорации в двух многоквартирных домах. Жилье предоставлено детям-сиротам и лицам из их числа в порядке имеющейся очередности. Все жилые помещения имеют социальную отделку и площадь более 33 кв. метров.
«Поздравляю с новосельем. Очень рад, что 2023 год вы встретите в своих квартирах. Пусть новая жилплощадь обязательно станет для вас родным домом, в котором вы будете счастливы», – сказал градоначальник.
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Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
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