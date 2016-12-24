В Мордовии построят мусоросортировочный комплекс

В Москве 22 декабря состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артема Здунова с генеральным директором Российского экологического оператора Денисом Буцаевым. Обсуждалось развитие отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. Были рассмотрены вопросы строительства перспективных объектов обращения с ТКО, а также сроки их создания. Объекты начнут строить уже в 2023 году. В частности, это мусоросортировочный комплекс мощностью 180 тысяч тонн в год в Лямбирском районе.

«Еще осенью с инвестором в лице ООО «Мордовский экологический оператор» Мордовия заключила 3 концессионных соглашения по созданию мусоросортировочных комплексов общей входящей мощностью обработки 240 тысяч тонн. Их строительство позволит приблизить регион к целевым показателям уже в 2024 году», — отметил глава ППК РЭО Денис Буцаев.

«В этом году мы приняли стратегическое решение, как будем развивать систему обращения с ТКО, - подчеркнул Артём Здунов. - Мордовия - участник большого федерального проекта, сейчас мы занимаемся экспертизой проектно-сметной документации. Это один большой мусоросортировочный комплекс, две мусоросортировочные станции и два полигона, которые мы должны будем в течение двух лет построить и перейти на новую систему, которая позволит нам выполнить все федеральные требования. Сегодня мы уточнили сроки реализации проекта, направления взаимодействия с Российским экологическим оператором, наметили план работы на 2023 год».

Финансирование проектов планируется в том числе за счет федеральных средств в виде капитального гранта в размере около 3,2 млрд рублей.