Жители Дубенского района встретились с прославленным земляком, Героем России Давидом Малыйкиным

Президент России Владимир Путин в Кремлевском дворце вручил уроженцу села Ардатово Дубенского района медаль «Золотая Звезда». Такой высокой награды Герой России был удостоен за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции. При форсировании реки гвардии ефрейтор под плотным артиллерийским и танковым обстрелом уничтожил два танка неонацистов и вынес с поля боя 8 раненых товарищей.

20 декабря Давид Малыйкин посетил родной район, где встретился с земляками в местном Доме культуры. Лично познакомиться с Героем и выразить ему свою благодарность пришли десятки жителей – и дети, и взрослые. Встреча получилась по-домашнему теплой и трогательной. Давид отвечал на вопросы собравшихся, рассказал о службе в Вооруженных силах России, поделился своими воспоминаниями о дне, когда выносил раненных товарищей с поля боя. Пообщался он и со школьниками. Военный посоветовал подрастающему поколению больше заниматься спортом и серьезнее относиться к учебе.

В этот вечер патриотизма Давиду Малыйкину было присвоено звание Почетного гражданина Дубенского района. Обращаясь со сцены к землякам, Герой России честно признался, что не привык быть в центре внимание и сильно волнуется.

«Дорогие гости, дорогие родственники. Очень рад вас видеть в этот вечер, спасибо, что пришли. Хочу поблагодарить администрацию за почетное звание. Я горжусь тем, что родился и вырос в Мордовии!» - сказал Давид Малыйкин.