1600 студентов-медиков дали клятву Гиппократа на «Саранск Арене»

Первый молодежный фестиваль «Огарев FEST» состоялся 20 декабря в МГУ имени Н.П. Огарева, в новом для университета доме – на «Саранск Арене». Праздник студенчества станет ежегодным для тысяч огаревцев.



Одним из самым зрелищных мероприятий фестиваля стала церемония произнесения клятвы Гиппократа для 1600 студентов первых трех курсов Медицинского института. В МГУ имени Н.П. Огарева она прошла уже в пятидесятый раз. Мединститут вуза, отметивший в этом году 55 лет, является одним из крупнейших медицинских учебных комплексов России.



Студентов приехал поздравить Глава Мордовии Артём Здунов. «Уверен, никто в мире такого солидарного принятия клятвы Гиппократа еще не видел, - сказал руководитель республики. - Вы даже не представляете, сколько в вас силы, сколько в вас мощи. Вы - борцы за добро. Вы – специалисты, которые несут людям безопасность, которые помогают в самые сложные моменты, поэтому для нас всех эта клятва очень торжественна, она символична, она не имеет границ, она не имеет между собой разграничений по вероисповеданию, по партийности и другим направлениям. Для нас начинается новая эра - мы начинаем новое фестивальное движение «Огарев FEST». Думаю, это станет хорошей традицией в нашей республике. Я поздравляю вас с этим торжественным событием и хочу, чтобы вы запомнили его на всю жизнь. А еще у нас есть просьбы от наших с вами земляков из Луганской народной республики. Они очень хотели, чтобы в эти предновогодние дни мы поздравили их все вместе с наступающим Новым годом. Запишем это поздравление, которое им потом обязательно передадут».



Тысячи студентов, собравшихся на фестивале, единой дружной командой поздравили жителей Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.



С приветствием к студентам обратились также ректор вуза Дмитрий Глушко и директор Медицинского института Лариса Балыкова. Состоялось награждение преподавателей мединститута, а также победителей олимпиады для школьников и медицинских колледжей «Ученики Гиппократа».