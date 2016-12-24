В Саранске открылась резиденция мордовского Деда Мороза

19 декабря в Мордовском государственном национальном театре открылась резиденция мордовского Деда Мороза «ЯкшамАтя». Для жителей и гостей столицы Мордовии организована насыщенная праздничная программа, которая будет интересна как взрослым, так и детям.

В этом году резиденции мордовского Деда Мороза будет работать в расширенном формате. Если прошлой зимой в гости к главному персонажу Нового года могли прийти до 30 человек, то нынешней – уже до 60. Площадка оформлена в национальном стиле. Внимание уделено малейшим деталям. Все костюмы и даже посох ЯкшамАтя украшены мордовским орнаментом и вышивкой.

В фойе театра посетителей будет встречать Богиня ветра (Вармава), которая в игровой форме проводит маленьких гостей и их родителей к ЯкшамАтя и другим сказочным персонажам – Снегурочке (Ловонь стирня) и Сказочнику. Организаторы приготовили для гостей праздника интерактивный спектакль «Вокруг елки» с конкурсами, песнями и танцами.

На представлении будет звучать и мордовская речь, чтобы приобщить маленьких жителей республики к национальной культуре. В конце мероприятия все ребята получат сладкие подарки и смогут сфотографироваться с мордовским Дедом Морозом - для этого организована специальная новогодняя фотозона.

Резиденция будет работать до 6 января. 1 и 2 января – выходные.

Продолжительность программы – 1 час.

Билеты можно приобрести в кассах Мордовского национального театра, а также на сайте https://clck.ru/335hJ8 .

Действует Пушкинская карта.

Для организованных групп билеты можно забронировать по телефону (8342)38-07-04.

Индивидуальные посетители могут получить дополнительную информацию по номеру 8(8342) 38-07-03.

Роль ЯкшамАтя традиционно исполняет ведущий артист Мордовского государственного национального театра, заслуженный артист Республики Мордовия Алексей Егранов. Кстати, в начале января он представит нашу республику в Москве на Всероссийском параде Дедов Морозов.