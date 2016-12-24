Музей Эрьзи приглашает 22 декабря на открытие персональной выставки российского travel-фотографа Ольги Мичи

22 декабря в 16:00 в Главном здании музея (Коммунистическая, 61) откроется персональная выставка «Уязвимые» Ольги Мичи – известного российского фотографа, отважной путешественницы, самого популярного российского travel-фотографа и travel-блогера.

Выставка в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи является 16 персональной выставкой Ольги Мичи. Фотохудожница выставлялась в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге, Самаре, Дюссельдорфе, Мюнхене, представляя арт-проекты «Уязвимые», «Жилище будущего», «Лицо божества». Ее фильмография насчитывает 6 документальных фильмов. Кроме того, Ольга Мичи работает над благотворительным проектом «Экстремальный фотограф», призывающим обратить внимание на вымирающие виды животных. Любой человек может им помочь, купив понравившееся фото, а собранный доход направится в Национальные парки для финансирования программ по спасению животных.

Рассказывает куратор выставки Виктор Махаев: «Ольга Мичи – известный российский фотограф, отважная путешественница, самый популярный российский travel-фотограф и travel-блогер. Она родилась в семье военного на Кубе в 1982 году, ее детство прошло в разных странах и городах. Получив юридическое образование, она увлеклась фотографией и продолжает путешествовать с фотокамерой, забираясь в самые отдаленные уголки мира. Она гостила в диком племени караваев в Папуа-Новой Гвинее, погружалась в среду обитания нильских крокодилов и делала много других экстремальных вещей, на которые мало кто отважится. Фотографии Ольги Мичи знакомят с народами Африки и Азии, их экзотическим бытом и культурой, верованиями и образом жизни».

Проект Ольги Мичи «Уязвимые» посвящен культурному своеобразию вымирающих народов мира. Однако уже при первом знакомстве с визуальным материалом становится очевидно, что это далеко не только этнографический проект. Строгим научно-исследовательским целям прикладной фотосъемки не соответствуют ни выбор фона, ни яркие насыщенные цвета, ни выбор поз портретируемых. Нечто неуловимое, но при этом ощутимое, заставляет воспринимать эти портреты с нехарактерной для документального протокола иррациональной субъективностью. Этого впечатления уже самого по себе достаточно для того, чтобы задуматься об истинных причинах выполненной серии, фотографически точной по своей природе, но бесспорно смотрящей глубже поверхностных деталей. Поразительно, но «уязвимые» Мичи — не только характерные участники глобальных социально-культурных изменений. Эти люди искренне считают себя счастливыми, делая выбор в пользу ограничений древних традиций. Они смотрят на нас из глубин теней, в которые погружается их национальная культура, но в их взгляде нет осуждения. Зафиксированные средствами фотографии для будущих поколений, они преодолевают бренность времени и только сочувствуют им, настоящим «уязвимым».

На выставке в МРМИИ им. С.Д. Эрьзи представлено 56 произведений, созданных Ольгой Мичи в Эфиопии, Мьянме и на Чукотке. В рамках выставки будет проведена творческая встреча с фотохудожницей.