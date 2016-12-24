Дети-сироты в Мордовии получают новые квартиры

«Это моя давняя мечта - иметь свой дом, свой очаг, - бывшая воспитанница Ялгинского детского дома Алина Селезнева еле сдерживает слезы радости. - Теперь у меня есть жилье, я давно этого ждала. Большое спасибо».

Начиная с 2020 года, объем средств, выделяемых из республиканского бюджета на обеспечение детей-сирот жильем, ежегодно увеличивается - это принципиальная позиция руководителя Мордовии. В этом году детям-сиротам в республике выделено 88 квартир. Если взять, к примеру, 2019 год, то тогда сиротам дали всего 35 квартир.

Глава Мордовии 19 декабря приехал в новостройку по адресу Титова, 135 - дом сдан в эксплуатацию, и в нем есть квартиры и для сирот, и для переселенцев из аварийного жилого фонда. Кроме того, квартиру в этом доме по федеральной программе жилищных сертификатов, инициированной Президентом страны, приобрел житель Херсонской области, переехавший в Мордовию.

Артём Здунов детально осмотрел новые квартиры и территорию около дома. Строители не подвели! «Осмотр показывает, что дом очень качественный. Детская площадка, поле для мини-футбола есть, дай Бог, чтобы люди жили здесь счастливо, - сказал руководитель республики. - С текущего года мы в два с половиной раза увеличили количество квартир, которые передаем детям-сиротам, но это пока тоже очень мало. Очередь в полторы тысячи требует большой скорости выдачи квартир этой категории. По этому дому у нас есть и реализация сертификатов для жителей Херсонской области, которые переехали к нам. Спасибо поручению Президента России Владимира Владимировича Путина, Правительство быстро его реализовало – мы уже 13 квартир в этом году предоставим нашим соотечественникам».

«Мы встретились с новоселами - люди довольны. В квартирах индивидуальное отопление, что поможет жителям экономить на обслуживании своих квартир. Поручение Главы республики по увеличению количества предоставляемого жилья, улучшению жилищных условий граждан будем исполнять и дальше», - отметил министр строительства и архитектуры Мордовии Алексей Гришакин.

Артём Здунов подчеркнул, что в следующем году ставится задача на четверть увеличить количество предоставляемых квартир детям-сиротам. Также в республиканском парламенте сейчас разрабатывается законопроект о предоставлении этой категории жилищных сертификатов.

Глава Мордовии пообщался с новоселами. С жителем Херсонской области обсудил вопрос его трудоустройства - специальности сварщика и слесаря в республике весьма востребованные. Зампред Правительства Инсаф Хайруллин и министр строительства и архитектуры Алексей Гришакин пообещали в ближайшее время найти переселенцу работу в одной из строительных организаций.