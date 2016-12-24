Мордовские спортсмены-подводники отличились на Всероссийских соревнованиях по подводному спорту в Саранске

17 и 18 декабря в плавательном бассейне Дворца водных видов спорта города Саранска прошли Всероссийские соревнования по подводному спорту (группы спортивных дисциплин дайвинг, мужчины, женщины, юниоры, юниорки (16-17 лет), юноши, девушки (14-15 лет).

В течении двух дней, победителям и призерам вручили 66 комплектов медалей и наград по различным дисциплинам. Кроме Российских дистанций, дайвинг-полоса препятствий, комбинированное плавание, подъем груза 6 кг, были так же проведены дистанции дайвинга по международным правилам CMAS.

На этих соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 5 регионов нашей страны. Успешными результатами для Мордовских спортсменов стали 53 медали, завоеванных на дистанциях дайвинга.