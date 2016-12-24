В Саранске прошел турнир по единоборствам памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга

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14-ого декабря в Саранске провели республиканский турнир по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга. Поприветствовать и поддержать молодых спортсменов приехали почетные гости: семьи погибших, ветераны спорта, а также Глава Мордовии Артём Здунов.
Республиканский турнир по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо собирает юных спортсменов со всей Мордовии уже в третий раз. Память о солдатах правопорядка, погибших, защищая закон, продолжает жить, в том числе благодаря таким спортивным соревнованиям.
Глава Мордовии лично пообщался с семьями погибших, поинтересовался жизнью и интересами детей, которые остались без отцов. А жены и родители в ответ поблагодарили за такое внимание к подвигам их погибших близких.
Смелость, сила и любовь к родине. Эти качества в будущих чемпионах воспитывают все три вида единоборств. В греко-римской борьбе соревновались юноши в четырнадцати весовых категориях: от 29 до 92-х килограммов. В дзюдо — мальчики и девочки до 15-ти лет, а в самбо — до 13-14. Каждый из спортсменов под чутким руководством тренеров показал свое мастерство.
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