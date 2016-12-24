В Саранске откроется ярмарка эксклюзивных сувениров

#МЫВМЕСТЕ 2022
Глава Мордовии Артём Здунов выступил на Международном форуме
С 16 по 25 декабря в Саранске будет работать ярмарка изделий самозанятых жителей республики. Ее участники представят продукцию собственного производства в качестве идей для праздничных подарков.
Жители и гости столицы Мордовии смогут приобрести товары и эксклюзивные сувениры для близких:
- мыло и свечи ручной работы
- авторские украшения
- кондитерские изделия
- новогодние сувениры, упаковка ручной работы, фотокниги
- деревянные сувениры, семейные пазлы, ключницы
- вязаные изделия с новогодней тематикой
- елочные игрушки, новогодний декор
- украшения с цветами в смоле и многое другое
Торжественное открытие ярмарки состоится 16 декабря в 11:00 в ТЦ «МАКС» и в 13:30 в ТРК «СИТИ-ПАРК».
Режим работы торговых площадок: с 10:00 до 21:00.
Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» +7 (8342) 24-77-77.
Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес».
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