В Саранске откроется ярмарка эксклюзивных сувениров

С 16 по 25 декабря в Саранске будет работать ярмарка изделий самозанятых жителей республики. Ее участники представят продукцию собственного производства в качестве идей для праздничных подарков.

Жители и гости столицы Мордовии смогут приобрести товары и эксклюзивные сувениры для близких:

- мыло и свечи ручной работы

- авторские украшения

- кондитерские изделия

- новогодние сувениры, упаковка ручной работы, фотокниги

- деревянные сувениры, семейные пазлы, ключницы

- вязаные изделия с новогодней тематикой

- елочные игрушки, новогодний декор

- украшения с цветами в смоле и многое другое

Торжественное открытие ярмарки состоится 16 декабря в 11:00 в ТЦ «МАКС» и в 13:30 в ТРК «СИТИ-ПАРК».

Режим работы торговых площадок: с 10:00 до 21:00.

Подробную информацию можно узнать по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» +7 (8342) 24-77-77.

Организаторами мероприятия выступают Министерство экономики, торговли и предпринимательства РМ и Центр «Мой бизнес».