В Мордовии проходит турнир по единоборствам в память о погибших на Северном Кавказе сотрудниках силовых ведомств

В Мордовии в третий раз дан старт традиционному республиканскому турниру по греко-римской борьбе, дзюдо и самбо, посвященному памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе.

14 декабря в церемонии открытия памятных соревнований принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Около 120 участников турнира посоревнуются в силе и ловкости. Среди них – спортсмены разных возрастов, ветераны спорта и подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию.



В день открытия турнира пройдут мастер-классы от именитых борцов России – братьев Сурковых и Алексея Киянкина. Гости состязаний – ветераны спорта, сотрудники силовых структур, неоднократно выезжавшие в служебные командировки в Северо-Кавказский регион, родители и близкие сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.



«Этот турнир не просто о спорте… Он о вечной памяти наших бойцов, наших офицеров, которые безвременно ушли, защищая нашу страну. На каждом этапе развития России возникают локальные войны, международные конфликты, когда мы защищаем свои интересы. Эти люди – самое святое, что есть у нашей Родины, их имена должны быть увековечены в веках», - сказал Артём Здунов.



Обратившись к спортсменам – молодым ребятам, он подчеркнул: «Вы находитесь на верном пути: занимаетесь физической культурой, спортом, участвуете в соревнованиях. Уверен, наши бойцы хотели, чтобы вы росли здоровыми, крепкими, были сильными».

Обращаясь к родным погибших, Артём Здунов сказал: такие турниры - добрая традиция республики в память о подвиге наших ребят, они никогда не будут забыты.



«Сегодня здесь, на татами турнира - подрастающее поколение, ради будущего которого сотрудники силовых структур отдали свои жизни – самое ценное, что есть у человека. Память о них важно сохранить не только среди коллег, но и в сердце каждого жителя республики», - сказал министр внутренних дел по РМ Юрий Поляков. Он поблагодарил Главу республики и организаторов турнира за поддержку этой традиции.



Ежегодно проводится около десяти турниров по различным видам спорта – боксу, рукопашному бою, восточным единоборствам, посвященных памяти павших воинов и сотрудников правоохранительных органов.



За годы боевых действий на Северном Кавказе свои жизни в борьбе с терроризмом и экстремизмом отдали 13 сотрудников правоохранительных органов Мордовии. Имена настоящих мужчин и героев страны должны остаться в истории и памяти – это Василий Вождаев, Илья Чекайкин, Борис Бибнев, Виталий Голубин, Алексей Елховский, Николай Мурлаев, Сергей Пивцайкин, Алексей Шутов, Алексей Лашманов, Юрий Святкин, Сергей Мартьянов, Владимир Ненюков и Евгений Клюкин.

Под звуки метронома память погибших героев почтили минутой молчания.