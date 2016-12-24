В День Конституции РФ в Доме Республики чествовали лучших представителей различных профессий

Представителей самых разных профессий 12 декабря, в День Конституции РФ, чествовали в Доме Республики. Среди них - медицинские работники и педагоги, работники сельского хозяйства и промышленности, военнослужащие. Все они, каждый на своем месте, много лет посвятили свой работе и являются авторитетами для коллег.

Например, известнейший в республике сердечно-сосудистый хирург Владимир Ипатенко, отдавший профессии более 50 лет и продолжающий спасать человеческие жизни. За большой личный вклад в развитие здравоохранения в регионе он был награжден медалью «За заслуги перед Республикой Мордовия».



Глава Мордовии, поздравляя участников церемонии награждения с Днем Конституции, подчеркнул. «Сила нашей страны всегда заключалась в единстве и сплоченности всего народа. Конституция определяет вектор развития государства, наполняет конкретным содержанием такие понятия, как суверенитет, историческая правда, традиционные семейные ценности. Важно, чтобы каждый гражданин испытывал любовь к родной земле, к людям, которые проживают на ее территории, уважал другие народы, но при этом мы защищаем свои государственные интересы, своих людей, где бы они ни находились», - сказал он.



Артём Здунов поблагодарил всех, кто честно и добросовестно трудится, отдает республике и стране все свои силы и таланты. «Кто-то не сумел приехать - я по телефону поздравил сегодня Николая Васильевича Орлова - старейшину партии «Единая Россия», ему сегодня исполнилось 85 лет. Он удостоен ордена Трудового Красного Знамени, ордена «Знак Почета», прошел огромный трудовой путь. Вот такие у нас ветераны, мы ими очень гордимся!», - сказал Глава республики.



Отдельно руководитель региона поблагодарил участников специальной военной операции. «Это герои, которые мужественно стоят на защите интересов нашего государства. Сейчас участились попытки исказить историю России, иначе интерпретировать неоспоримые события и факты, поэтому крайне важно работать с молодежью, прививать базовые ценности, провозглашенные Конституцией Российской Федерации. Наша сплоченность, готовность сообща отстаивать национальные интересы, достойно отвечая на вызовы времени, помогут России всегда оставаться великой мировой державой. Мы – Россия! И всегда будем с ней и с нашим Президентом!» - сказал руководитель республики.



Глава Мордовии вручил присутствующим высокие государственные награды. Указом Президента РФ за многолетнюю безупречную государственную службу знаком отличия «За безупречную службу» награждена руководитель аппарата администрации Лямбирского муниципального района Нина Кочетова.



За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были вручены бойцам Росгвардии.



Медалями Луки Крымского за заслуги в оказании медицинской помощи в период эпидемии коронавирусной инфекции награждены врач скорой медицинской помощи Рузаевской ЦРБ Серафима Ганьшина, заведующая стационаром поликлиники № 2 Ирина Ермакова и медицинская сестра Республиканской клинической больницы № 5 Татьяна Камаева.



За вклад в развитие светотехнической промышленности в республике орденом Славы Республики Мордовия II степени награжден директор по связям с общественностью и по работе с муниципальными органами власти Ардатовского светотехнического завода Владимир Кудашкин.

Юным жителям Мордовии Артём Здунов вручил главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации. Перефразировав известного поэта, ученица Ромодановской школы № 1 Татьяна Семашкина, принимая паспорт, сказала: «Читайте, завидуйте - я гражданин великой России!»



Поздравления с Днем Конституции прозвучали также от Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина и главного федерального инспектора по РМ Михаила Сезганова.