Жители и гости Мордовии могут познакомиться с резными скульптурами мастеров Приволжья в комплексе «Мордовское подворье»

В Саранске ежегодно проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Поющее дерево». В этом году мастера-резчики из разных регионов страны создавали деревянные фигуры на тему «Дружба народов».

Фестиваль назван так неспроста. Под талантливыми руками мастеров дерево буквально оживает. 8 резчиков за пять дней в необработанных стволах искали поражающую воображение фигуру. Организатором фестиваля-конкурса всегда выступает Межрегиональная Общественная организация мордовского народа и Минкульт Мордовии.

Тема конкурса этого года - дружба народов. Скульптуры отразили единство разных национальностей нашей страны, и в то же время их самобытность. Дружбу народов каждый мастер видел по-своему. Кто-то решил вырезать из дерева кота. У котов нет национальности, но они есть везде. А любовь к усатым проказникам объединяет нас всех.

А вот мастер из Мордовии Петр Рябов задумал воплотить в скульптуре дружбу между эрзянским и татарским народами. Многие мастера в своих работах обратились к тюркскому эпосу. Коты, лебеди, люди в народных костюмах и многое другое.

Скульптуры уникальные и не похожие друг на друга. Одни мастера трудились в одиночку, другие объединялись. В этом году деревянные скульптуры украсили Всероссийский Сельский Сабантуй, а после его завершения, пополнили коллекцию прошлого года на уникальной арт-площадке музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье».