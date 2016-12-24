Жители и гости Мордовии могут познакомиться с резными скульптурами мастеров Приволжья в комплексе «Мордовское подворье»

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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
В Саранске ежегодно проходит Межрегиональный фестиваль-конкурс «Поющее дерево». В этом году мастера-резчики из разных регионов страны создавали деревянные фигуры на тему «Дружба народов».
Фестиваль назван так неспроста. Под талантливыми руками мастеров дерево буквально оживает. 8 резчиков за пять дней в необработанных стволах искали поражающую воображение фигуру. Организатором фестиваля-конкурса всегда выступает Межрегиональная Общественная организация мордовского народа и Минкульт Мордовии.
Тема конкурса этого года - дружба народов. Скульптуры отразили единство разных национальностей нашей страны, и в то же время их самобытность. Дружбу народов каждый мастер видел по-своему. Кто-то решил вырезать из дерева кота. У котов нет национальности, но они есть везде. А любовь к усатым проказникам объединяет нас всех.
А вот мастер из Мордовии Петр Рябов задумал воплотить в скульптуре дружбу между эрзянским и татарским народами. Многие мастера в своих работах обратились к тюркскому эпосу. Коты, лебеди, люди в народных костюмах и многое другое.
Скульптуры уникальные и не похожие друг на друга. Одни мастера трудились в одиночку, другие объединялись. В этом году деревянные скульптуры украсили Всероссийский Сельский Сабантуй, а после его завершения, пополнили коллекцию прошлого года на уникальной арт-площадке музейно-этнографического комплекса «Мордовское подворье».
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В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
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