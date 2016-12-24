Производство оптического волокна на предприятии «Сарансккабель-Оптика» оказалось востребованным по всей России

Прорывные проекты развития Республики Мордовия активно реализуются. Например, создаются полные циклы производства оптического волокна и увеличивается его доля на российском рынке.

В Мордовии этим занимается предприятие «Сарансккабель-Оптика». 3 года назад в рамках реализации инвестиционного проекта «Организация производства трубок из алюминиевого сплава и симметричных компьютерных кабелей связи нового поколения», в компании «Сарансккабель-Оптика» был введен в эксплуатацию новый цех №5. Общий объем инвестиций на строительство и закупку высокотехнологичного оборудования составил более 600 млн рублей собственных средств предприятия. Над производством продукции в этом цеху трудятся порядка 80 человек.

Сейчас в планах компании – открытие еще одного – шестого цеха. Рынок труда в дефиците, грамотные специалисты нужны, как никогда раньше. По словам председателя Государственного Собрания Республики Мордовия Владимира Чибиркина, «несмотря на то, что предприятие было построено всего 3 года назад, сегодня оно оказалось востребованным не только в Мордовии, но и по всей России. Кроме того, оно может конкурировать и с Европейскими странами».