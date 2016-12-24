Особенности работы Единого налогового счета можно узнать на сайте ФНС России

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На сайте ФНС России создана промостраница (https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/), которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей – Единый налоговый счет. Нововведение заработает с 1 января 2023 года.
Единый налоговый счет – это возможность платить налоги просто и без ошибок. Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые – больше не придется помнить сроки по разным налогам. В результате, платежи без ошибок, пеней и штрафов, что экономит бизнесу время и деньги.
Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.
Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике
Необходимую информацию по вопросам ведения Единого налогового счета можно получить в Контакт-центре ФНС России по телефону 8-800-222-22-22, а также у чат-бота Таксика.
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