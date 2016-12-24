В диалоге культур

Культура

2022 год в Мордовии  был богат на различные мероприятия, направленные на гармонизацию межнациональных отношений и поддержку талантливых молодых людей разных национальностей. Так в  августе в Саранске состоялся Всероссийский молодежный лагерь «Диалог культур». Он проводился по инициативе Федерального агентства по делам национальностей — впервые в нашей республике.

Большая культурная программа, общение с известными спикерами, творческие марафоны и различные лекции. Молодежный лагерь с акцентом на национальное богатство открыли как и подобает: ярко и колоритно! С душой!    «Диалог культур» - этот всероссийский проект объединил молодых людей из десяти регионов страны. Артисты, сотрудники музеев и библиотек, художники, танцоры и поэты — на форуме собрались самые    творческие представители различных народов. В течение пяти дней они  учились чему-то новому,  а главное — передавать свой уникальный опыт по сохранению национального достояния, обычаев и традиций.

Молодежный межнациональный лагерь проводился уже в третий раз. Одна из главных задач форума показать: Россия — уникальная страна, с невероятно    богатым культурным наследием. Открывая форум, заместитель руководителя ФАДН Станислав Бедкин поблагодарил Главу республики Артёма Здунова за возможность провести «Диалог культур» именно в Мордовии.

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