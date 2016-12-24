Министр образования Мордовии ответила на вопросы жителей в прямом эфире

6 декабря в официальном паблике ВКонтакте «Республика Мордовия» на вопросы граждан отвечала Министр образования РМ Елена Солдатова. Многих интересовало повышение тарифов на дополнительные услуги в детских садах.

«Сегодня Глава республики Артём Алексеевич Здунов дал конкретный и понятный комментарий по этому поводу. Он назвал соответствующее постановление администрации Саранска необоснованным и неоправданным. Такое решение должно быть отменено», - подчеркнула Елена Солдатова.

Министр образования также дала разъяснения по поводу капитального ремонта школы в рабочем поселке Николаевка. Родители спрашивают, почему работы нельзя было провести в период летних каникул. А теперь учеников младших классов перевели во вторую смену в Ялгинскую школу. Мамы беспокоятся, что в дневное время ребенок остается один дома. К тому же посещение секций и кружков у детей уже спланировано с учетом занятий в первую смену.

«Программу капитального ремонта ждали давно. На 2023 год благодаря поддержке Главы республики запланирован ремонт в 19 общеобразовательных организациях, в том числе в Николаевской школе. Этому зданию 47 лет. Ему требуется не только капитальный ремонт фасада, внутренней отделки, но и коммуникаций, инженерных сетей. За три месяца обеспечить необходимый фронт работ невозможно. Фактически это даже не три месяца, ведь к 15 августа все школы должны быть полностью готовы к учебному году, пройти приемку», - пояснила Елена Солдатова.

Министр сообщила, что в связи капремонтом школ учреждения дополнительного образования пересматривают расписание работы, ребенка можно записать на другое время, и обещала адресно посодействовать в решении вопроса, если у кого-то из родителей возникают проблемы.

Она также добавила, что помимо школы в Николаевке в 2023 году благодаря поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова в республике планируется отремонтировать 19 общеобразовательных организаций. По основной заявке это будут школы № 28 и №37 в Саранске; Шейн-Майданская школа-интернат в Атяшевском районе; Большеелховская и Александровская школы Лямбирского района; школа № 7, Трускляйская и Тат-Пишленская школы Рузаевского района. По дополнительной заявке планируется провести капремонт еще в 10 школах Саранска, а также Ардатовском, Дубенском, Ковылкинском и Торбеевском районах.

Еще одна тема, которая волнует родителей: могут ли мамы и папы присутствовать на утренних в детских садах. Министр пояснила, что это вопрос санитарной безопасности, и попросила отнестись к ситуации с пониманием.

«Наступает эпидемиологический сезон, когда отмечается серьезный уровень заболеваемости ОРВИ. Следует подумать о том, что массовое скопление людей в помещении не даст положительного эффекта. Среди родителей есть те, кто соблюдает правила санитарного законодательства, регулярно прививается, и, к сожалению, есть те, кто этого не делает. В конце концов, у человека может быть и медотвод. Нужно смотреть на эпидемиологическую ситуацию, которая будет в регионе во время утренников», - пояснила Елена Солдатова.

Шла речь и о том, при какой температуре воздуха отменяются занятия в школах республики.

«При температуре воздуха от -24° и ниже в сельских школах и -25° и ниже в городских школах республики уроки не проводятся. Отмена занятий 1-й и 2-й смен происходит с утра. Информация об этом размещается с 06:30 до 7:00 на официальном сайте Министерства образования Республики Мордовия и официальных аккаунтах ведомства в соцсетях. Информацию о температурном режиме можно узнать на сайте saranskmeteo.ru», - добавила Министр.