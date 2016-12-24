В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи

27 единиц школьных автобусов и 12 машин скорой помощи прибыли в Мордовию. Такое серьезное обновление специального автотранспорта стало возможным благодаря поддержке Президента страны Владимира Путина и распоряжению Правительства России.



Новая современная техника всегда нужна и здравоохранению, и образованию - эти отрасли работают для людей. «Нам очень поможет новая «ГАЗель», огромная благодарность нашему Президенту от всех наших воспитанников, - говорит директор Инсарской школы-интерната Виктор Зарубин. - Мы не только возим детей в наш интернат из четырех районов, но и выезжаем на экскурсии, в оздоровительные лагеря. У нас есть свое подсобное хозяйство, где дети с удовольствием получают трудовые навыки - так что новый автобус нам очень пригодится!»



Вручение ключей от нового автотранспорта состоялось 2 декабря в Саранске на площади Победы.



«Сегодня пополнение в наших рядах – 27 школьных автобусов, оборудованных по последнему слову техники, по всем требованиям, чтобы никто ничего не нарушал. Это позволит нам открыть 12 новых маршрутов, сохранить прежние. Очень важно, чтобы наши дети ездили безопасно, - сказал Глава Мордовии Артём Здунов. - И 12 машин скорой помощи - они помогут повысить мобильность, качество оказания медицинской помощи, особенно в сельской местности. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Большое спасибо нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, что эта программа в действии из года в год. Будем ждать нового поступления».

«На протяжении многих лет образовательные учреждения участвуют в программе «Школьный автобус», она помогает нашим детям получать доступное качественное образование независимо от места проживания , способствует повышению уровня безопасности, - сказала директор Оброченской школы Вера Шарова. - Наша школа базовая, в ней обучаются около 200 детей из 6 населенных пунктов. С каждым годом численность учащихся увеличивается. Сегодня мы получили одно транспортное средство. Мы откроем новый маршрут для детей, получим возможность посещать экскурсии, музеи, театры, различные республиканские мероприятия. Новый транспорт для наших учащихся, учителей, родителей – самый дорогой и настоящий новогодний подарок».