Глава Мордовии провел прием граждан

Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов 1 декабря провел прием граждан.



Депутат Красносельцовского сельского поселения Рузаевского района Максим Сорвачев обратился с просьбой о капитальном ремонте детского сада. Существующее здание было построено 45 лет назад и давно требует обновления. Детский сад посещают 60 малышей, сейчас здесь работают четыре группы. «Детишек у нас много, поселок бурно развивается. Жители будут очень благодарны», - сказал депутат.



Капитальный ремонт детсада проведут в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Глава республики поставил задачу за весенне-летний сезон следующего года привести здание в порядок. «Давайте поставим срок 1 сентября, чтобы сдать этот объект к тому времени, когда люди вернутся из отпусков», - подчеркнул он.

На прием к секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» приехала Татьяна Казимирова из поселка Комсомольский Чамзинского района. Она обратилась к Артёму Здунову от имени жителей многоквартирных домов в Микрорайоне-1, где не хватает благоустроенного места отдыха. Жители хотели бы, чтобы у них появилась детская площадка. Этот вопрос тоже будет решен через программу «Комплексное развитие сельских территорий». Благоустройство места отдыха запланировано на следующий год.



Глава республики дал поручение районным властям выехать на место, встретиться с жителями и узнать, какие у них пожелания по наполнению этой площадки. «Съездите и посмотрите, - обратился Артём Здунов к заместителю главы Чамзинского района Алексею Тюрякину. – А вопрос с финансированием мы решим – там средства небольшие – 6 миллионов».



Галина Лушкина, домком из Саранска, тоже пришла с просьбой о детской площадке для жителей домов №№ 23,25, 27 по улице Марины Расковой. «У нас во дворе большой земельный участок. А зона для детей нам нужна. Не все ведь могут купить квартиру в новом доме, где есть современные детские площадки», - сказала она. Благоустройство дворовой территории будет проведено в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Глава республики поставил задачу выполнить работу к началу следующего лета.



Елена Лукьянова из села Горяйновка городского округа Саранск обратилась на прием с давней проблемой населенного пункта – о строительстве центральной системы канализации. В 2014 году проектная документация на этот объект разрабатывалась, но к строительству так и не приступили. Сейчас у документации уже истек срок действия, а проблема отсутствия канализации только обострилась.

В этой связи Глава республики дал поручение главе городского округа Саранск Игорю Асабину и региональному МинЖКХ взять это обращение на особый контроль и предложить варианты решения вопроса. «Начинайте работать. До нового года еще целый месяц. Пусть специалисты оценят предстоящий объем работ», - сказал Артём Здунов. Также предстоит найти источники финансирования – этот вопрос самый сложный. Но решать его нужно – подчеркнул Глава Мордовии.