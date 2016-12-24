Заведующая отделением Рузаевской ЦРБ Светлана Кондратьева призвала всех рузаевцев сделать очередную прививку от коронавируса

Репортер

«Призываю всех рузаевцев вовремя сделать очередную прививку от коронавируса. Советую не дожидаться прихода новой волны коварного недуга. Ведь лучше предупредить заболевание или переболеть им в легкой форме, чем получить тяжелое осложнение и лечиться сильнодействующими препаратами», - отметила заведующая терапевтическим отделением Рузаевской ЦРБ Светлана Кондратьева.

Министерство здравоохранения РМ напоминает, что при серьезном ухудшении самочувствия следует вызвать врача, рассказать о местах своего пребывания за последние  2 недели, возможных контактах и строго выполнять рекомендации медицинских работников.

По данным на 30 ноября, в республике за сутки зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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