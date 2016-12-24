Заведующая отделением Рузаевской ЦРБ Светлана Кондратьева призвала всех рузаевцев сделать очередную прививку от коронавируса

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«Призываю всех рузаевцев вовремя сделать очередную прививку от коронавируса. Советую не дожидаться прихода новой волны коварного недуга. Ведь лучше предупредить заболевание или переболеть им в легкой форме, чем получить тяжелое осложнение и лечиться сильнодействующими препаратами», - отметила заведующая терапевтическим отделением Рузаевской ЦРБ Светлана Кондратьева.
Министерство здравоохранения РМ напоминает, что при серьезном ухудшении самочувствия следует вызвать врача, рассказать о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах и строго выполнять рекомендации медицинских работников.
По данным на 30 ноября, в республике за сутки зарегистрировано 10 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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