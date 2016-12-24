В Мордовии займутся модернизацией коммунальной инфраструктуры

Соответствующее соглашение подписано 30 ноября между Республикой Мордовия, государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» и «Росводоканалом» - федеральным оператором ЖКХ. В декабре 2020 года государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ГК «Росводоканал» учредили совместное предприятие для создания национального оператора ЖКХ, ключевая задача которого - системная модернизация структуры водопроводно-канализационного хозяйства страны.

Для Саранска проблема изношенности сетей водоснабжения и водоотведения очень острая, она не решалась на протяжении долгого времени. Заключение трехстороннего соглашения - это надежный путь найти эффективные решения в этой чувствительной для населения сфере.

Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «Соглашение позволит нам перейти к конкретным действиям. В Саранске мы хотим модернизировать систему водоснабжения и водоотведения: разобраться с водозабором, насосными станциями, привести в порядок сети. Поэтому такая комплексная работа требует комплексного подхода и партнеров. В данном случае это ВЭБ.РФ и Росводоканал. Эту работу мы ведем уже не первый день и в следующем году будем переходить к активной фазе».

Олег Говорун, заместитель председателя ВЭБ.РФ: «Водоснабжение и водоотведение во многом определяет комфорт и качество жизни в городе. ВЭБ.РФ совместно с профильными отраслевыми операторами работает по проектам модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Государственно-частное партнерство - наиболее эффективный инструмент для этого. ВЭБ.РФ содействует реализации инвестиционных проектов в коммунальной сфере, обеспечивая прозрачный механизм взаимодействия для всех участников».

Антон Михальков, генеральный директор ГК «Росводоканал»: «Наша главная цель – обеспечить жителей Республики Мордовия доступными, качественными услугами водоснабжения и водоотведения, реализовать последовательную и масштабную модернизацию системы водоснабжения и водоотведения республики. За 20 лет работы мы приобрели убедительный практический опыт в решении отраслевых задач, который используем для создания комфортной среды проживания».

Глава городского округа Саранск Игорь Асабин: «По той программе, которая была предусмотрена муниципальным предприятием «Саранскгорводоканал» на модернизацию сетей, средств было недостаточно. Руководством республики принято решение привлечь в республику более крупного оператора – «Росводоканал». По долгосрочной программе в предстоящие полгода будут проведены все подготовительные работы, чтобы летом начать модернизацию городских водопроводных сетей».