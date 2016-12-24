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25 ноября Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел рабочее совещание с главами районов, посвященное вопросам уличного освещения населенных пунктов и автомобильных дорог.
Напомним, Глава Мордовии Артём Здунов поручил руководству районов провести мониторинг освещенности населенных пунктов и дорог. «Решения необходимо проработать для каждой отдельной ситуации – от замены лампочки до установки систем освещения», - сказал руководитель республики.
Руководитель ЦУР РМ Андрей Барашихин доложил, что за 1,5 месяца от жителей Мордовии поступило 117 обращений по проблемам освещенности. Часть вопросов решена, остальные обращения прорабатываются.
В поселке Кадошкино, например, вышли из строя более 20 светодиодных ламп, которые освещали улицы и парк. Ремонтные работы уже начались. «Единичные лампы будут заменены на улицах Комарова, Болдина, Гражданская, Колхозная. Целые линии заменят в местном парке отдыха и на улице Советской», - отметила руководитель организации «Благоустройство Кадошкинского городского поселения» Елена Иконникова.
Премьер-министр поручил главам муниципалитетов и председателю регионального Госкомтранса Валерию Кандрину урегулировать вопросы с освещением дорог местного, регионального и федерального значения, что особенно актуально в зимнее время.
Владимир Сидоров подчеркнул, что проблемы уличного освещения требует комплексного решения: «Необходимо не только устранить выявленные нарушения, но и для каждого населенного пункта определить нормативную потребность освещения. Важно вместе с местными жителями определить участки, где требуется разместить светильники в первоочередном порядке. Это не только вопрос комфорта, но прежде всего безопасности».
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