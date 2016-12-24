В Москве обсудили сотрудничество Мордовии и КАМАЗа

Взаимодействие известной автомобильной корпорации и ее дочерних компаний с промышленным комплексом Мордовии стало темой рабочей встречи Главы республики Артёма Здунова с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, состоявшейся 25 ноября в Москве.

Ряд предприятий региона производят комплектующие изделия, которые могут быть использованы российской автомобильной промышленностью в рамках импортозамещения. Было отмечено, что в этом году свою продукцию «КАМАЗу» уже поставили Саранский приборостроительный завод и «Резинотехника».

Кроме того, речь шла об использовании автогигантом материально-технической базы Технопарка Мордовии для проведения климатических и механических испытаний, а также испытаний на электромагнитную совместимость.

Стороны обсудили возможность бизнес-визита представителей «КАМАЗа» в Мордовию для более предметного изучения производственных мощностей промышленных предприятий и обсуждения конкретных направлений взаимодействия.