В Москве обсудили сотрудничество Мордовии и КАМАЗа

«Классная встреча»
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Взаимодействие известной автомобильной корпорации и ее дочерних компаний с промышленным комплексом Мордовии стало темой рабочей встречи Главы республики Артёма Здунова с генеральным директором ПАО «КАМАЗ» Сергеем Когогиным, состоявшейся 25 ноября в Москве.
Ряд предприятий региона производят комплектующие изделия, которые могут быть использованы российской автомобильной промышленностью в рамках импортозамещения. Было отмечено, что в этом году свою продукцию «КАМАЗу» уже поставили Саранский приборостроительный завод и «Резинотехника».
Кроме того, речь шла об использовании автогигантом материально-технической базы Технопарка Мордовии для проведения климатических и механических испытаний, а также испытаний на электромагнитную совместимость.
Стороны обсудили возможность бизнес-визита представителей «КАМАЗа» в Мордовию для более предметного изучения производственных мощностей промышленных предприятий и обсуждения конкретных направлений взаимодействия.
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