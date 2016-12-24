Литераторы Мордовии обменялись опытом

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Ежегодный семинар собрал в Саранске 23 ноября опытных и молодых литераторов республики. Мастера слова не только охотно делились своим опытом, но и не без интереса выслушивали точку зрения начинающих писателей.
Организатор, региональный Союз писателей, разделил участников на 4 секции в зависимости от языка, на котором они пишут и жанровой принадлежности их произведений. Общение было двусторонним и подарило всем поколениям новый опыт.
Свои стихотворения и рассказы мордовские писатели присылали заранее, чтобы в день семинара на одной из четырех секций прошел профессиональный и полный анализ художественного текста. Мастера слова подмечали как слабые, так и сильные стороны в произведениях своих коллег.
Кстати, двери семинара были открыты для всех желающих. Формат беседы обеспечивал максимальную вовлеченность в рабочий процесс всех присутствующих — ведь анализ чужого творчества так же помогает в профессиональном росте.
Данный семинар проходит каждый год на протяжении уже 20 лет. Эта встреча закончилась, но в следующем году писатели Мордовии вновь соберутся и поделятся друг с другом своими литературными достижениями.
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