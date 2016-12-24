Русло Саранки планируется расчистить на протяжении почти шести километров

Город на реке. Так можно назвать и Саранск. Поэтому природное здоровье реки, которая дала название столице региона, очень важно. Она – лицо города, а также излюбленное место отдыха его жителей. Несколько десятилетий всем было не до реки – в самом центре Саранска она зарастала илом, загрязнялась мусором и сточными водами. Затем облагородили несколько сотен метров, прилегающих к Пушкинскому парку, и процесс снова встал.

Сейчас настало время кардинально менять ситуацию: на помощь пришел нацпроект «Экология», работы ведутся при материальной поддержке Федерального агентства водных ресурсов.

Саранку планируется очистить на протяжении почти шести километров. Значительная часть работ уже выполнена. Осень и наступающие холода никак не помешают дальнейшим работам. Чистить реку продолжат и зимой.

Продолжается расчистка и на Мокше. Ееучасток в Ковылкинском районе приводят в порядок уже давно. Из воды изъято около семисот тысяч кубометров разнородного мусора, преимущественно иловых отложений.

Другие районы реки, ниже по течению, планируется расчищать в ближайшем будущем. Соответствующая документация уже подготовлена, и в 2024 году ожидается продолжение работ. Материалы, которые остаются после расчистки рек — древесина и грунт. Все они проходят стадии обеззараживания раствором хлора прямо на местах расчистки, после чего отправляются на рекультивацию.

В Саранске после окончания очистки русла и берегов планируется создать места для отдыха и туризма, да и Мокша – на спокойных участках течения – отлично подходит для купания и рыбалки.