В Мордовии впервые пройдет региональный чемпионат среди школьников и студентов по оказанию первой медицинской помощи

Российский Красный Крест – старейшая гуманитарная организация России, региональное отделение которой уже на протяжении 24 лет активно работает в Мордовии. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве было подписано 23 ноября Главой Мордовии Артёмом Здуновым, председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком и председателем Мордовского регионального отделения Российского Красного Креста Натальей Каптилкиной.

Подписанный документ благоприятно отразится на реализации в регионе программ в сфере здравоохранения, подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации, обучения населения навыкам оказания первой помощи, популяризации добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга, а также оказании социальной помощи нуждающимся.

«Мы заинтересованы в совместной работе с вами: просветительской, гуманитарной, распространении донорского движения и профилактике ряда заболеваний. Отдельная благодарность вам за поддержку мобилизованных и их семей, за помощь в обучении жителей региона оказанию первой медицинской помощи. В последние годы была некоторая расслабленность в вопросах начальной военной подготовки, первой медицинской помощи и мобилизационных мероприятий. Сейчас мы приводим эти направления в соответствие, и в этом вы – наши надежные партнеры. Соглашения о взаимодействии лишь укрепит уже сложившиеся прочные отношения», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии также отметил, что уже более 3 тысяч жителей республики задействованы в акциях Красного Креста, а 26 ноября в Мордовии впервые пройдет региональный чемпионат среди школьников и студентов по оказанию первой медпомощи.

«Региональному отделению Российского Красного Креста можно смело давать награду «Прорыв года» - за последний год в Мордовском отделении произошли значительные изменения, которые положительно отразились на гуманитарной деятельности в регионе. Это стало возможным благодаря огромной работе, проделанной председателем реготделения, его активной позиции, а также общему процессу обновления организации и его структурных подразделений, – отметил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. – Подписание соглашения о сотрудничестве позволит расширить гуманитарное присутствие Российского Красного Креста в республике. В свою очередь, жители региона смогут обучаться навыкам оказания первой помощи и реагирования на ЧС, а нуждающиеся и уязвимые категории населения будут получать дополнительную социальную поддержку от нас».

Было отмечено, что в регионах России организацией создано 40 центров по подготовке социальных работников по уходу за больными. В 2023 году такой центр появится и в Мордовии.

Только в этом году обучение первой помощи прошли около 2 тысяч школьников и 659 студентов республики. Также региональное отделение стало победителем конкурса Фонда президентских грантов с проектом «Пульс есть!». Это позволило организовать первый симуляционный класс, который помимо статических приспособлений для обучения оказанию первой помощи, оснащен дополнительным мобильным комплектом. Проект поможет обучить еще 130 школьников и 65 учителей. В регионе действует школа пациентов и групп взаимной поддержки пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, внушительная работа ведется по популяризации добровольного донорства крови и костного мозга.

В Мордовии также организована подготовка специалистов по психосоциальной поддержке мобилизованных и их семей – обучение проходят 22 добровольца, которые после его завершения будут подключены к горячей линии поддержки для индивидуальных консультаций.