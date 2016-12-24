В Саранске поставили предупреждающие об опасности таблички на всех покрывшихся льдом водоемах

Наш город

По информации администрации столицы Мордовии, на всех городских водоемах  в настоящее время выставлены аншлаги, предупреждающие об опасности выхода на лед.

При этом отмечается, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 см – такой толщины массив сформируется только после того, как установятся непрерывные, по-настоящему морозные дни.


Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вековая дата

Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

«Классная встреча»

Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта

1
Заказать рекламу
1
1
1