В Саранске поставили предупреждающие об опасности таблички на всех покрывшихся льдом водоемах

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По информации администрации столицы Мордовии, на всех городских водоемах в настоящее время выставлены аншлаги, предупреждающие об опасности выхода на лед.
При этом отмечается, что безопасным считается лед толщиной не менее 10 см – такой толщины массив сформируется только после того, как установятся непрерывные, по-настоящему морозные дни.
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