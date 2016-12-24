Коллекция музея имени С.Д.Эрьзи пополнилась новой картиной

В коллекции музея изобразительных искусств имени С.Д.Эрьзи - новая картина. Теперь жители и гости республики могут по достоинству оценить работу талантливого земляка Евгения Балакшина. Еще в 2004 году он написал портрет народного художника Мордовии Марата Шанина. Произведение живописи долгие годы хранилось в частной коллекции мецената Андрея Беркенблита. Именно он и решил лично передать картину в дар республиканскому музею.

«Впервые я побывал в Саранске в 2004 году, приехал сюда специально, чтобы познакомиться с Шаниным. Тогда же я познакомился с одним из его учеников. Молодым, но уже известным художником Балакшиным, который написал портрет своего учителя. Мне очень понравилось, что он отражал истинный характер человека, и я приобрел портрет», - рассказывает Андрей Беркенблит. Он уверен, что Марат Шанин более чем достоин права быть увековеченным на полотне. Это не только мастер, но и талантливейший педагог. Он воспитал не одно поколение художников, которые и по сей день с теплотой отзываются о своем наставнике.

По мнению директора музея Людмилы Нарбековойа, Шанин - удивительная личность, первый директор художественного училища, заложивший фундамент художественного образования в Мордовии. Более того, она уверена, что Шанин, это педагог педагогов. Кстати, Людмила Нарбекова считает себя его ученицей. Для музея имени С.Д. Эрьзи портрет знаменитого земляка — подарок действительно ценный. Такому пополнению фондов здесь очень рады и благодарны меценату.

Фото предоставлено музеем имени С.Д.Эрьзи