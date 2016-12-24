Глава Мордовии поздравил ветерана Великой Отечественной войны Валентина Самошкина с золотым юбилеем

Артем Здунов 22 ноября приехал к ветерану Великой Отечественной войны Валентину Андреевичу Самошкину, чтобы поздравить с золотым юбилеем - ему исполнилось 100 лет.

Когда началась Великая Отечественная война, Валентину Андреевичу было 18 лет, сразу же он попал на фронт в стрелковый батальон, воевал на Северо-Западном фронте, в районе города Старая Русса. Ветеран вспоминает: «Бои за Руссу велись кровопролитные!» Это был стратегический объект, так как немцам открывался путь на Ленинград. Приходилось держать оборону. Основной задачей батальона было минирование и разминирование полей и составление дорожных карт. Когда готовилось наступление по месту их дислокации, его батальону нужно было срочно сделать проходы в заминированных полях. За успешное выполнение этого задания Валентин Андреевич был награжден медалью «За Отвагу».



Он прошел всю Великую Отечественную войну от самого ее начала до победного конца. В боях проявлял мужество и храбрость, был неоднократно ранен, но вновь возвращался на поле боя. Имеет много наград, в их числе медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», Орден Отечественной войны II степени.



После окончания войны Валентин Андреевич 10 лет служил в Казахстане на ядерном полигоне. По окончании службы вернулся в родной город и устроился на работу на завод «Лисма». Трудиться начал простым рабочим, а окончил трудовую деятельность в должности начальника цеха.



Разговор с ветераном получился и о былом, и о нынешнем дне. Валентин Андреевич вспоминал, как после войны его, советского солдата, в одной из прибалтийских республик тепло встречали местные жители: «За стол усадили, угостили. Тогда другие ценности продвигались между народами. Нас считали освободителями!»



За тем, что происходит сейчас, ветеран следит внимательно по новостным программам: «Смотрю всё!» Внучка рассказала, что решение Президента страны о начале специальной военной операции Валентин Андреевич одобрил сразу: «С нацистами нужно бороться до победного!»



В подарок от Главы Мордовии юбиляр получил новый телевизор и телефон - с пожеланиями долгих лет и благодарностью за многолетний труд на благо Родины.