С 1 декабря в Саранске перестанут работать три троллейбусных маршрута

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По информации Администрации города, с 1 декабря троллейбусные маршруты №1, №2 будут исключены из реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок и прекратят свою работу.
Как отмечается в сообщении, на 80% своей трассы они дублируются троллейбусами №7 и № 8. При этом, чтобы сохранить транспортную доступность улицы П. Морозова, изменится схема движения автобуса № 27.
27-й автобус с декабря будет следовать по ул. Осипенко – ул. П. Морозова – ул. Гагарина с выходом на ул. А. Невского и далее по действующему маршруту.
С 1 декабря также прекратится работа на маршруте троллейбуса №5а. Вместо троллейбуса №5а будет продлен маршрут троллейбуса №5, который станет следовать до завода «Резинотехника».
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