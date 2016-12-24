Владимир Путин наградил тракториста-машиниста из Мордовии

Трактористу-машинисту агрофирмы«Октябрьская» Александру Назарову присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ». Соответствующий указ Президент России Владимир Путин подписал 17 ноября 2022 года.

60-летний Александр Назаров трудится в сфере сельского хозяйства с 1979 года. В 1986 году устроился в агрофирму «Октябрьская». За добросовестную работу, заслуги и достижения он награжден почетными грамотами, благодарственными письмами, ему присвоено звание «Ветеран труда».

«Я рос в селе Салма Ромодановского района. С детства тянулся к технике. Мой старший брат работал комбайнером, а я с 6 класса был его помощником. Поэтому никогда даже не раздумывал, с какой сферой связать свою жизнь. До сих пор влюблен в свою профессию. Мне нравится трудиться в поле и видеть результат своей работы. Конечно, радостно и приятно, что мои старания замечают, а сейчас еще и отметили на таком высоком уровне. Это придает сил. Хочу поблагодарить руководство агрофирмы «Октябрьская» и своих коллег, потому что именно командная работа приводит к успеху», - сказал Александр Назаров.