В Саранске прошел Межрегиональный фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов России

Культура

Организаторы фестиваля -  «Ассоциация финно-угорских народов России» и  Федеральное агентство по делам национальностей. Его задачи — содействие этнокультурному, духовному и интеллектуальному развитию финно-угорских народов, выявление новых авторов, а также привлечение внимания к современному литературно-художественному процессу.

Как отметил сенатор Российской Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов  РФ Петр Тултаев,  литература каждого народа, как и культура, это национальное достояние всей страны. Недавно принятый и подписанный Президентом страны закон о нематериальном  этнокультурном достоянии говорит о том, что литература тоже относится к этому, и мы должны беречь то, что имеет и, конечно, в нынешних условиях всячески стараться помочь молодым писателям.

Участники фестиваля – люди творчества, они не только создают свои литературные произведения на родных языках, но и переводят их на русский. Подобная площадка — отличная возможность для начинающих авторов пообщаться друг с другом. Ведь все они приехали из разных регионов России.

В первый день работы фестиваля участников ожидала панельная дискуссия, темами которой стали вопросы подготовки национальных писательских кадров в России. А потом были мастер-классы  по поэтическому и прозаическому творчеству, семинары для начинающих поэтов и писателей по литературно-художественному переводу собственных произведений.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Вековая дата

Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину

«Классная встреча»

Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта

1
Заказать рекламу
1
1
1