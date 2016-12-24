В Саранске прошел Межрегиональный фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов России

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Организаторы фестиваля - «Ассоциация финно-угорских народов России» и Федеральное агентство по делам национальностей. Его задачи — содействие этнокультурному, духовному и интеллектуальному развитию финно-угорских народов, выявление новых авторов, а также привлечение внимания к современному литературно-художественному процессу.
Как отметил сенатор Российской Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев, литература каждого народа, как и культура, это национальное достояние всей страны. Недавно принятый и подписанный Президентом страны закон о нематериальном этнокультурном достоянии говорит о том, что литература тоже относится к этому, и мы должны беречь то, что имеет и, конечно, в нынешних условиях всячески стараться помочь молодым писателям.
Участники фестиваля – люди творчества, они не только создают свои литературные произведения на родных языках, но и переводят их на русский. Подобная площадка — отличная возможность для начинающих авторов пообщаться друг с другом. Ведь все они приехали из разных регионов России.
В первый день работы фестиваля участников ожидала панельная дискуссия, темами которой стали вопросы подготовки национальных писательских кадров в России. А потом были мастер-классы по поэтическому и прозаическому творчеству, семинары для начинающих поэтов и писателей по литературно-художественному переводу собственных произведений.
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Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
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