В Саранске прошел Межрегиональный фестиваль интеллектуального творчества финно-угорских народов России

Организаторы фестиваля - «Ассоциация финно-угорских народов России» и Федеральное агентство по делам национальностей. Его задачи — содействие этнокультурному, духовному и интеллектуальному развитию финно-угорских народов, выявление новых авторов, а также привлечение внимания к современному литературно-художественному процессу.

Как отметил сенатор Российской Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов РФ Петр Тултаев, литература каждого народа, как и культура, это национальное достояние всей страны. Недавно принятый и подписанный Президентом страны закон о нематериальном этнокультурном достоянии говорит о том, что литература тоже относится к этому, и мы должны беречь то, что имеет и, конечно, в нынешних условиях всячески стараться помочь молодым писателям.

Участники фестиваля – люди творчества, они не только создают свои литературные произведения на родных языках, но и переводят их на русский. Подобная площадка — отличная возможность для начинающих авторов пообщаться друг с другом. Ведь все они приехали из разных регионов России.

В первый день работы фестиваля участников ожидала панельная дискуссия, темами которой стали вопросы подготовки национальных писательских кадров в России. А потом были мастер-классы по поэтическому и прозаическому творчеству, семинары для начинающих поэтов и писателей по литературно-художественному переводу собственных произведений.