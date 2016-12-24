В Мордовии растут поступления в региональный бюджет

По итогам прошлого года в республике зафиксирован самый значительный за последние годы прирост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета – почти 5,5 млрд. рублей. 10 месяцев этого года тоже показывают положительную динамику, в том числе по основным бюджетообразующим источникам – налогу на прибыль (137%) и НДФЛ (116%).

Глава Мордовии Артём Здунов 21 ноября встретился с коллективом УФНС по РМ и поздравил сотрудников налоговых органов с профессиональным праздником. Руководитель региона подчеркнул: на рост налоговых поступлений повлияли позитивные процессы деловой активности в экономике республики, увеличение объемов производства как основных налогоплательщиков, так и субъектов малого и среднего предпринимательства.

«За каждое предприятие мы боремся, но только если оно усердно исполняет закон, - сказал Артём Здунов. - Мы готовы и дальше предоставлять налоговые льготы, развивать инвестиционный климат - но только для того бизнеса, который платит налоги. Растущие бюджетные поступления позволяют нам эффективнее решать социальные задачи, реализовывать инвестпрограммы».

Новые подходы к поддержке бизнеса направлены на то, чтобы в республику возвращались предприниматели, которые по тем или иным причинам ее когда-то покинули. И этот процесс, как отметил руководитель региона, активно сейчас идет. Выросло и число самозанятых - в настоящее время их в республике 20 тысяч.

Как результат - бюджет Мордовии становится все более самостоятельным. По данным регионального Минфина, если в 2012 году налоговые доходы составляли 39% в структуре собственных доходов, то в 2021 году - уже 52%.

Рост налогового потенциала и личная поддержка Президента РФ позволили Мордовии по итогам текущего года достигнуть почти стопроцентной долговой нагрузки к объему собственных доходов. На 1 ноября темп роста собственных доходов составляет 114,5% - это 38 место в РФ, 6 место в ПФО.

Также было отмечено, что за последние годы налоговая служба прошла серьезную трансформацию, сегодня это одна из самых современных и высокотехнологичных госструктур, где широко используются цифровые технологии.

Глава Мордовии поблагодарил работников налоговых органов за ответственный подход к профессии, пожелал здоровья и благополучия.

Налоговиков республики поздравили также Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин, министр финансов Сергей Тюркин, мэр Саранска Игорь Асабин. Работникам налоговой службы были вручены государственные и ведомственные награды.