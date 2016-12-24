Вопросы подготовки защитных сооружений обсудили в Доме Республики

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Глава Мордовии Артем Здунов 21 ноября обсудил с председателем Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андреем Наумовым работу по подготовке защитных сооружений.
«Мы договаривались, что нам необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок защитные сооружения. Расскажите, что уже сделано», - обратился к Андрею Наумову руководитель региона.
«По вашим поручениям мы провели анализ всех наших укрытий. К ним есть определенные требования, которые нам необходимо выполнить с учетом существующего норматива. Задача – быть готовыми к максимальному укрытию нашего населения», - отметил председатель Госкомитета.
По словам Андрея Наумова, этот вопрос он обсуждал в конце прошлой недели в МЧС России.
Также на встрече рассмотрели вопросы подготовки к двум международным турнирам по пожарно-спасательному спорту, которые Мордовия примет в следующем году.
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В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
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