Вопросы подготовки защитных сооружений обсудили в Доме Республики

Глава Мордовии Артем Здунов 21 ноября обсудил с председателем Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андреем Наумовым работу по подготовке защитных сооружений.

«Мы договаривались, что нам необходимо в кратчайшие сроки привести в порядок защитные сооружения. Расскажите, что уже сделано», - обратился к Андрею Наумову руководитель региона.

«По вашим поручениям мы провели анализ всех наших укрытий. К ним есть определенные требования, которые нам необходимо выполнить с учетом существующего норматива. Задача – быть готовыми к максимальному укрытию нашего населения», - отметил председатель Госкомитета.

По словам Андрея Наумова, этот вопрос он обсуждал в конце прошлой недели в МЧС России.

Также на встрече рассмотрели вопросы подготовки к двум международным турнирам по пожарно-спасательному спорту, которые Мордовия примет в следующем году.