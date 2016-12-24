Мордовия и Российский союз сельской молодежи подписали Соглашение о сотрудничестве

Артём Здунов и председатель Российского союза сельской молодежи Дмитрий Пекуровский 19 ноября в Доме Республики подписали Соглашение о сотрудничестве между Республикой Мордовия и общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи».

Документ предусматривает взаимодействие в поддержке социальных, творческих, образовательных и предпринимательских инициатив сельской молодежи, создание условий для укрепления здоровья, развитие спортивной инфраструктуры, популяризацию массового спорта и физической культуры среди сельской молодежи, а также сохранение и укрепление традиционных культурных ценностей и исторических традиций мордовского народа.

«В Мордовии можно проводить крупные мероприятия, вы убедились - мы это делаем на высоком уровне, у нас есть вся необходимая инфраструктура. Договорились, что республика станет постоянной площадкой для проведения фестиваля спорта среди сельских семейных команд «Спорт – в село!», будем расширять его, задействуем открытые площадки, в регионе их достаточно», - сказал Артём Здунов.

Дмитрий Пекуровский подчеркнул, что соглашение станет толчком для развития регионального отделения РССМ, актив которого будет задействован в реализации проектов и мероприятий.

«Со следующего года по поручению Президента России планируем запустить масштабную программу «Кадры для села», сейчас подбираем пилотные регионы для его внедрения. Мордовия, конечно же, станет одним из них», - отметил Дмитрий Пекуровский.

Республика активно сотрудничает с Российским союзом сельской молодежи. В эти дни в Саранске проходит фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд «Спорт – в село!». Его участниками стали 180 спортсменов из 28 регионов России и Республики Беларусь. Они состязаются в беге, многоборье, стрельбе из пневматической винтовки и других дисциплинах.

Ежегодно благодаря федеральному проекту «Спорт на селе» не менее трех физкультурно-спортивных организаций региона получают сертификаты на комплекты спортивного инвентаря и оборудования. В этом году лидерами конкурсного отбора стали - Центр дополнительного образования для детей Большеигнатовского района, детско-юношеский спортивные школы Темниковского и Торбеевского районов.

В перспективе Мордовия, обладающая всей необходимой спортивной инфраструктурой и базой для подготовки кадров, станет своеобразным всероссийским центром организационно-методического обеспечения для проведения спортивных соревнований различного уровня, научно-практических конференций, развития спорта на сельских территориях.