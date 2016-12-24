Глава Мордовии провел заседание республиканской антинаркотической комиссии

Как уберечь молодежь от опасности - вопросы профилактики и раннего выявления злоупотребления наркотическими веществами в молодежной среде и образовательных учреждениях обсудили на очередном заседании республиканской антинаркотической комиссии 18 ноября. Ее работу возглавил Глава Мордовии Артём Здунов.



Министр образования РМ Елена Солдатова доложила о мероприятиях, проводимых в образовательных организациях республики. В текущем учебном году 100% учреждений приняли участие в ежегодном социально-психологическом тестировании на выявление раннего вовлечения в употребление наркотических препаратов. Оно охватило более 97% учащихся. Группу риска с повышенной вероятностью вовлеченности показали около 11%, что соответствует уровню 2021 года. Со всеми молодыми людьми будет проводиться работа, к которой привлекут специалистов-медиков.



Среди положительных профилактических практик было отмечено проведение в школах специализированного марафона уроков химии. Сейчас эти видеоматериалы размещены в открытом доступе. Новой формой профилактики стала «Арт-терапия» - тематические спектакли для учащихся СПО. Постановки «Зима» молодежного театра и «За гранью» театра «Крошка» охватили уже несколько тысяч молодых людей. Захватывающие сюжеты и актуальные темы никого из зрителей не оставили равнодушными.



Было также отмечено, что представители Министерства образования республики заняли первое место на всероссийском конкурсе Минпросвещения и общероссийского родительского комитета.



Глава Мордовии заострил внимание на работе с молодежью, не вовлеченной в учебные процессы и не имеющей работы: «Когда в дело вступает комиссия по делам несовершеннолетних, медицинские учреждения – это уже очень поздно. Это очень трудный путь, когда человека надо вытаскивать из трясины. Начинать нужно гораздо раньше, поэтому наша основная задача – поработать с теми, до кого мы еще не добрались».



Руководитель регионального Госкомитета по делам молодежи Анастасия Гришнева проинформировала о взаимодействии с Региональным центром информационной безопасности, который ведет мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет размещения противоправной информации, связанной с пропагандой употребления наркотических средств, а также о мероприятиях, проводимых в регионе для молодежи. Она подчеркнула, что с этого года очень плотное взаимодействие налажено с комиссиями по делам несовершеннолетних и школами: к проведению всех мероприятий обязательно привлекаются подростки, вызывающие настороженность у педагогов или сотрудников правоохранительных органов.



В этом году Мордовия одержала победу в федеральном конкурсе комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», получив около 112 млн рублей. Эти средства, в том числе, будут направлены на формирование правильной гражданской позиции у подрастающего поколения через патриотическое воспитание, профилактику потребления наркотических веществ и работу с трудными подростками.



Кроме того, особая роль сейчас отведена республиканской службе психологического консультирования - как действенному инструменту в предупреждении злоупотребления запрещенными веществами. Телефон доверия получил поддержку всероссийского конкурса молодежных проектов.



Также новым форматом станет внедрение антинаркотического направления в работу всех волонтерских отрядов образовательных и молодежных организаций региона.



Прокурор Мордовии Сергей Лапин обозначил необходимость более плотного взаимодействия Министерства образования республики и Госкомитета по делам молодежи со структурами правоохранительного блока, подчеркнув, что ведомство готово оказать здесь всестороннюю поддержку.



В ходе заседания также утвержден план работы антинаркотической комиссии на предстоящий 2023 год.